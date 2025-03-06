ПОЛИТИКА
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Макрон заговорил о применении ядерного оружия Франции для сдерживания России
Франция, единственная ядерная держава в ЕС, обсудит с европейскими союзниками идею совместного использования ядерного оружия для защиты континента от угроз со стороны России, заявил президент страны Эммануэль Макрон. В телевизионном обращении к нации президент назвал Россию «угрозой Франции и Европе» и призвал к справедливому миру, а не на условиях России. #trtrussian #Макрон #ядерноеоружие #Россия #угроза #ЕС #Франция
бвтаьбт / Others
6 марта 2025 г.
Истории
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