Макрон заговорил о применении ядерного оружия Франции для сдерживания России

Франция, единственная ядерная держава в ЕС, обсудит с европейскими союзниками идею совместного использования ядерного оружия для защиты континента от угроз со стороны России, заявил президент страны Эммануэль Макрон. В телевизионном обращении к нации президент назвал Россию «угрозой Франции и Европе» и призвал к справедливому миру, а не на условиях России. #trtrussian #Макрон #ядерноеоружие #Россия #угроза #ЕС #Франция