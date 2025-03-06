ПОЛИТИКА
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Израиль сносит бульдозерами дома в Аль-Кудсе во время Рамадана
Израильские бульдозеры снесли не менее четырех домов в Восточном Аль-Кудсе (Иерусалиме) за первую неделю священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает израильская правозащитная группа Ir Amim. Это беспрецедентный случай, ранее Израиль воздерживался от сноса домов в Аль-Кудсе во время Рамадана. Та же правозащитная группа объявила, что только в 2024 году в восточной части города был снесен 181 дом — рекордное число. #trtrussian #АльКудс #Иерусалим #ВосточныйИерусалим #погром #сносдомов #Израиль #Рамадан #бульдозер
латьать / Others
6 марта 2025 г.
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