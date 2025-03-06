ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкая система наведения GÖZDE точно поразила движущуюся цель во время испытаний
Система наведения GÖZDE, разработанная турецкой оборонной компанией Aselsan в партнерстве с Tubitak SAGE, во время испытаний успешно поразила быстро движущуюся цель с высокой точностью. Истребитель F-16 отметил цель лазером, что позволило GÖZDE точно отследить и поразить автомобиль на высокой скорости. #trtrussian #Турция #GÖZDE #Анкара #Aselsan #TubitakSAGE #испытания #системанаведения #оборонпром
тыватьб / Others
6 марта 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us