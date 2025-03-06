Турецкая система наведения GÖZDE точно поразила движущуюся цель во время испытаний

Система наведения GÖZDE, разработанная турецкой оборонной компанией Aselsan в партнерстве с Tubitak SAGE, во время испытаний успешно поразила быстро движущуюся цель с высокой точностью. Истребитель F-16 отметил цель лазером, что позволило GÖZDE точно отследить и поразить автомобиль на высокой скорости. #trtrussian #Турция #GÖZDE #Анкара #Aselsan #TubitakSAGE #испытания #системанаведения #оборонпром