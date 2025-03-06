В Дамаске уже 15 лет ждет открытия культурный центр великого аль-Фараби из Казахстана

Уже 15 лет в Дамаске ждет своего открытия культурный центр имени выдающегося тюркского ученого и мыслителя аль-Фараби, который родился на территории современного Казахстана. В 2008 году Астана выделила на строительство центра в Сирии почти $8 млн. В 2011 здание было готово, но не было открыто из-за начала Гражданской войны. TRT на русском посетил культурный центр в Дамаске и увидел, в каком состоянии он находится. #Сирия #Дамаск #Казахстан #альФараби #культурныйцентр #мыслитель #ученый #Фараби