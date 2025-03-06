ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Путин: некоторые люди забыли, чем закончилось нашествие Наполеона
Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России хотят вернуться во времена нашествия Наполеона на Россию, но забывают, чем эти события закончились. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза. #Путин #Россия #Франция #Наполеон #Макрон #Политика #История #Европа #ЯдерноеОружие #Геополитика #Новости #МеждународныеОтношения
sdt / Others
6 марта 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us