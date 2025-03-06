Путин: некоторые люди забыли, чем закончилось нашествие Наполеона

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России хотят вернуться во времена нашествия Наполеона на Россию, но забывают, чем эти события закончились. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Европы и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза. #Путин #Россия #Франция #Наполеон #Макрон #Политика #История #Европа #ЯдерноеОружие #Геополитика #Новости #МеждународныеОтношения