Момент, как израильские военные штурмуют мечеть Салахийя на Западном берегу

Израильские военные ворвались в мечеть Салахийя в Аль-Кудсе (Иерусалим) ранним утром 7 марта. Этот момент попал на камеру наблюдения. Напомним, с 7 октября 2023 года в результате военных операций Израиля и нападений незаконных еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу погибли около 930 палестинцев, по меньшей мере 7 тысяч получили ранения, а 14 500 человек были задержаны. #израиль #мечеть #штурм #иерусалим