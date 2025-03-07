ПОЛИТИКА
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Момент, как израильские военные штурмуют мечеть Салахийя на Западном берегу
Израильские военные ворвались в мечеть Салахийя в Аль-Кудсе (Иерусалим) ранним утром 7 марта. Этот момент попал на камеру наблюдения. Напомним, с 7 октября 2023 года в результате военных операций Израиля и нападений незаконных еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу погибли около 930 палестинцев, по меньшей мере 7 тысяч получили ранения, а 14 500 человек были задержаны. #израиль #мечеть #штурм #иерусалим
вапьлды / Others
7 марта 2025 г.
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