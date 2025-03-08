Атака на Доброполье в Донецкой области: 11 погибших, 30 раненых

Российские войска нанесли удар по городу Доброполье в Донецкой области. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли не менее 11 человек, еще 30 человек получили ранения. Удары повредили восемь пятиэтажных домов, административное здание и 30 автомобилей. В жилых домах возникли пожары. В сообщении ГСЧС также говорится, что во время тушения пожара был нанесен еще один удар беспилотником, повреждена пожарная машина. #АтакаНаДоброполье #Доброполье #Обстрел #ГосслужбаЧС #ЖертвыОбстрела #Пожары #ГибельИРанения #Война #ДонецкаяОбласть