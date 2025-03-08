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Атака на Доброполье в Донецкой области: 11 погибших, 30 раненых
Российские войска нанесли удар по городу Доброполье в Донецкой области. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли не менее 11 человек, еще 30 человек получили ранения. Удары повредили восемь пятиэтажных домов, административное здание и 30 автомобилей. В жилых домах возникли пожары. В сообщении ГСЧС также говорится, что во время тушения пожара был нанесен еще один удар беспилотником, повреждена пожарная машина. #АтакаНаДоброполье #Доброполье #Обстрел #ГосслужбаЧС #ЖертвыОбстрела #Пожары #ГибельИРанения #Война #ДонецкаяОбласть
врп / Others
8 марта 2025 г.
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