ПОЛИТИКА
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Что происходит с украинскими войсками в Курской области?
Десятки тысяч украинских войск, которые летом прошлого года прорвались в Россию и захватили значительную часть Курской области, теперь почти полностью окружены российскими силами. Об этом свидетельствуют карты из открытых источников, включая авторитетный военный блог Deep State. Почему такое стало возможно? #КурскаяОбласть #ОкружениеВСУ #ВоенныйКонфликт #УкраинскиеВойска #ФронтоваяСитуация #DeepState #РоссияУкраина #ВоеннаяАналитика #ПоследниеНовости #КартаВоенныхДействий
вапр / Others
8 марта 2025 г.
Истории
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