Учёные в Нью-Йорке протестуют против сокращения финансирования науки

За последние недели администрация Трампа ввела беспрецедентные сокращения финансирования федеральных научных программ, в том числе Национальных институтов здравоохранения. Учёные предупреждают, что урезание бюджета может привести к потере рабочих мест и остановке критически важных медицинских исследований. В ответ на это движение "Stand Up for Science" организовало протесты в более чем 30 городах США. #StandUpForScience #ПоддержитеНауку #НаукаПодУгрозой #СокращениеФинансирования #НаучныйПротест #Трамп #МедицинскиеИсследования #БудущееНауки