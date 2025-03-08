ПОЛИТИКА
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Учёные в Нью-Йорке протестуют против сокращения финансирования науки
За последние недели администрация Трампа ввела беспрецедентные сокращения финансирования федеральных научных программ, в том числе Национальных институтов здравоохранения. Учёные предупреждают, что урезание бюджета может привести к потере рабочих мест и остановке критически важных медицинских исследований. В ответ на это движение "Stand Up for Science" организовало протесты в более чем 30 городах США. #StandUpForScience #ПоддержитеНауку #НаукаПодУгрозой #СокращениеФинансирования #НаучныйПротест #Трамп #МедицинскиеИсследования #БудущееНауки
ывап / Others
8 марта 2025 г.
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