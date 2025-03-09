Активист провел 16 часов на башне Биг-Бена в поддержку Палестины

В Лондоне активист забрался на башню Биг-Бена с флагом Палестины. В это же время рядом с памятником проходил пропалестинский митинг. Спасатели 16 часов не могли снять мужчину из-за сложности конструкции здания и опасений за его жизнь. Судя по видео, он был босиком, и его ступни были в крови. В результате многочасовых переговоров к полуночи мужчина согласился спуститься. После этого его арестовали. #Великобритания #Лондон #БигБен #протест #Палестина