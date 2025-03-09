ПОЛИТИКА
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Активист провел 16 часов на башне Биг-Бена в поддержку Палестины
В Лондоне активист забрался на башню Биг-Бена с флагом Палестины. В это же время рядом с памятником проходил пропалестинский митинг. Спасатели 16 часов не могли снять мужчину из-за сложности конструкции здания и опасений за его жизнь. Судя по видео, он был босиком, и его ступни были в крови. В результате многочасовых переговоров к полуночи мужчина согласился спуститься. После этого его арестовали. #Великобритания #Лондон #БигБен #протест #Палестина
Активист провел 16 часов на башне Биг-Бена в поддержку Палестины / Others
9 марта 2025 г.
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