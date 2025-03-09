ПОЛИТИКА
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Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер призвал своих коллег публично осудить антисемитизм
Дэвид Швиммер, звезда сериала «Друзья», призвал Голливуд выступить против антисемитизма на мероприятии, организованном Антидиффамационной лигой, произраильской лоббистской группой, где израильская актриса Галь Гадот получила награду за защиту своей страны. #США #НьюЙорк #Друзья #Швиммер #антисемит #Голливуд
Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер призвал своих коллег публично осудить антисемитизм / Others
9 марта 2025 г.
Истории
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