Немецкая полиция разогнала участниц протеста за Палестину в Международный женский день

В Международный женский день берлинская полиция применила грубую силу и жестокость во время разгона участниц протеста в поддержку Палестины. Действия правоохранителей вызвали волну возмущений в социальных сетях. #Германия #Берлин #протест #разгон #8марта #Палестина #солидарность #полиция