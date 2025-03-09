ПОЛИТИКА
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Немецкая полиция разогнала участниц протеста за Палестину в Международный женский день
В Международный женский день берлинская полиция применила грубую силу и жестокость во время разгона участниц протеста в поддержку Палестины. Действия правоохранителей вызвали волну возмущений в социальных сетях. #Германия #Берлин #протест #разгон #8марта #Палестина #солидарность #полиция
Немецкая полиция разогнала участниц протеста за Палестину в Международный женский день / Others
9 марта 2025 г.
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