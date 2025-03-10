Тысячи израильтян вышли на митинг в Тель-Авиве с требованием освободить заложников

Тысячи израильтян вышли на улицы в Тель-Авиве, требуя продолжения процесса обмена пленными между ХАМАС и Израилем. Напомним, что 2 марта истек первый этап сделки о перемирии и возвращения заложников. Делегация Израиля 10 марта отправится в Катар, чтобы активизировать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении пленных. #израиль #митинг #заложники