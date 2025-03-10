ПОЛИТИКА
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Израильские танки вошли в Дженин и открыли огонь по жилым кварталам
Израильские танки в воскресенье вошли в город Вади-Буркин, расположенный к западу от Дженина на севере Западного берега, и открыли беспорядочный огонь в рамках продолжающейся военной операции в городе и лагере беженцев. 23 февраля израильские танки уже входили в лагерь Дженина — это стало первым случаем военного обострения такого масштаба с 2002 года. #израиль #палестина #танки
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10 марта 2025 г.
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