Израильские танки вошли в Дженин и открыли огонь по жилым кварталам

Израильские танки в воскресенье вошли в город Вади-Буркин, расположенный к западу от Дженина на севере Западного берега, и открыли беспорядочный огонь в рамках продолжающейся военной операции в городе и лагере беженцев. 23 февраля израильские танки уже входили в лагерь Дженина — это стало первым случаем военного обострения такого масштаба с 2002 года. #израиль #палестина #танки