ПОЛИТИКА
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Жители США требуют освободить студента, арестованного за поддержку Газы
Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка и Вашингтона, требуя немедленного освобождения Махмуда Халиля — студента Колумбийского университета, арестованного властями США за поддержку Газы. Палестинец, родившийся в Сирии, Халиль возглавляет антивоенное движение в Колумбийском университете. Он стал первым иностранным студентом, подвергшимся действию нового указа Трампа, направленного на борьбу с тем, что Белый дом назвал «всплеском антисемитизма в американских кампусах». Федеральный судья временно приостановил его депортацию, однако Халиль по-прежнему находится в миграционной тюрьме в Луизиане. #палестина #активист #сша
dfjk / Others
11 марта 2025 г.
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