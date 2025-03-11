Макрон: Молдова сталкивается с попытками дестабилизации со стороны России

Эммануэль Макрон осудил попытки Москвы дестабилизировать Кишинев. По его словам, Франция намерена укреплять сотрудничество с Молдовой для повышения ее устойчивости к иностранному вмешательству. Об этом он заявил на встрече с молдавской коллегой Майей Санду в Елисейском дворце. Стороны подписали соглашение о совместных действиях в борьбе с дезинформацией и защите избирательных процессов. #макрон #молдова #россия