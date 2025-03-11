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Зеленский рассказал о результатах переговоров в Саудовской Аравии
Прекращение огня на 30 дней, обмен пленными и возвращение украинских детей, а также возобновление помощи США. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров делегации США и Украины в Саудовской Аравии. США на этой встрече представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. #СаудовскаяАравия #Джидда #Украина #США #переговоры #война #перемирие #прекращениеогня #Зеленский
Зеленский рассказал о результатах переговоров в Саудовской Аравии / Others
11 марта 2025 г.
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