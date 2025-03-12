Белуджская вооруженная группировка захватила поезд с сотнями заложников

Боевики, связанные с Армией освобождения Белуджистана, захватили поезд с сотнями пассажиров. Силы безопасности Пакистана начали освободительную операцию, в результате которой освобождены более 150 заложников, всего в поезде было 425 пассажиров. Пакистанские силовики нейтрализовали по меньшей мере 13 боевиков. Среди заложников есть погибшие. #Пакистан #Белуджистан #заложники #поезд #теракт #террористы #жертвы #погибшие