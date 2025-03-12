ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Белуджская вооруженная группировка захватила поезд с сотнями заложников
Боевики, связанные с Армией освобождения Белуджистана, захватили поезд с сотнями пассажиров. Силы безопасности Пакистана начали освободительную операцию, в результате которой освобождены более 150 заложников, всего в поезде было 425 пассажиров. Пакистанские силовики нейтрализовали по меньшей мере 13 боевиков. Среди заложников есть погибшие. #Пакистан #Белуджистан #заложники #поезд #теракт #террористы #жертвы #погибшие
аыьтьб / Others
12 марта 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us