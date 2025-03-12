Трамп поддержал Маска, купив у него Tesla

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Илону Маску, самому богатому человеку в мире и главе Tesla, купив Tesla Model S за 80 тыс. долларов. После того как Трамп вместе с Маском выбрал новый автомобиль, акции Tesla подскочили почти на 4%. Этот шаг Трампа был воспринят как значительная поддержка Маска. Акции его компании значительно упали после того, как он присоединился к команде президента. В последнее время активисты организовали протесты под лозунгом "Tesla Takedown", критикуя Маска за его поддержку массовых сокращений в федеральных структурах и отмену контрактов на гуманитарную помощь. Пресс-секретарь Белого дома Харрисон Филдс осудил эти протесты, назвав их "отвратительными актами насилия радикальных левых активистов" и "внутренним терроризмом". #трамп #илонмаск #Tesla