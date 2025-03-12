ПОЛИТИКА
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Махмуда Халила арестовали за противодействие внешнеполитическим интересам США
Выпускник Колумбийского университета Махмуд Халил был задержан сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции и Министерства внутренней безопасности не за нарушение американского закона, а за противодействие «внешнеполитическим» интересам США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Она отметила, что Министерство внутренней безопасности передало Колумбийскому университету список других студентов, поддерживающих палестинское движение, которых они надеются задержать, ссылаясь на то, что университет отказывается выполнять их требования. #США #Колумбия #МахмудХалил #арест #депортация #Палестина #Газа #протест
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12 марта 2025 г.
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