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Президент Турции: мы хотим положить конец кровопролитию в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил согласие Украины на прекращение огня и выразил надежду на конструктивный ответ со стороны России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. 11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня и подписание соглашения с Вашингтоном о полезных ископаемых. В ответ США пообещали немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине. #Эрдоган #Украина #Россия
Президент Турции: мы хотим положить конец кровопролитию в Украине / Others
12 марта 2025 г.
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