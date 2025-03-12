Президент Турции: мы хотим положить конец кровопролитию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил согласие Украины на прекращение огня и выразил надежду на конструктивный ответ со стороны России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. 11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Киев готов на 30-дневное прекращение огня и подписание соглашения с Вашингтоном о полезных ископаемых. В ответ США пообещали немедленно возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине. #Эрдоган #Украина #Россия