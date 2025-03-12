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Трамп: мы могли бы нанести России серьезный ущерб
Президент США Дональд Трамп пригрозил России «разрушительными» финансовыми санкциями в случае продолжения войны с Украиной. Об этом он сообщил во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. «Теперь все зависит от России», — отметил Трамп, подчеркнув, что США настаивают на установлении 30-дневного перемирия в Украине. #Трамп #Перемирие #Россия
Трамп: мы могли бы нанести России серьезный ущерб / Others
12 марта 2025 г.
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