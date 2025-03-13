Турецкая противокорабельная ракета успешно прошла первое испытание

Отечественная ракета Atmaca завершила первые подводные испытания и теперь может запускаться с подводных лодок, объявил глава оборонной промышленности Турции Халук Горгун. Разработанная для высокоточной надводной борьбы, ракета Atmaca (тур. Малый ястреб) также может быть размещена на патрульных катерах, фрегатах и корветах. #Турция #Atmaca #оборонпром #ракета #противокарабельная #подводныелодки #испытания