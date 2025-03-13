ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Кандидат в мэры Нью-Йорка столкнулся с «царем границы» Томом Хоманом
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк и кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани в среду в Олбани столкнулся с главой пограничной службы США Томом Хоманом в связи с недавним задержанием Махмуда Халила, палестинского активиста и выпускника Колумбийского университета. Халил, имеющий ПМЖ и состоящий в браке с гражданкой США, был арестован агентами ICE в субботу в своей университетской квартире. Арест был широко раскритикован как посягательство на свободу слова и целенаправленная акция против его пропалестинского активизма. Хоман — известный как «царь границы» президента Дональда Трампа — встретился с законодателями-республиканцами перед пресс-конференцией по поддерживаемому GOP закону, направленному на отмену ключевых положений проиммигрантской политики в Нью-Йорке. #США #Олбани #Нью-Йорк #Мамдани #Хоман #Халил
тплдо / Others
13 марта 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us