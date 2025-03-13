Кандидат в мэры Нью-Йорка столкнулся с «царем границы» Томом Хоманом

Член Ассамблеи штата Нью-Йорк и кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани в среду в Олбани столкнулся с главой пограничной службы США Томом Хоманом в связи с недавним задержанием Махмуда Халила, палестинского активиста и выпускника Колумбийского университета. Халил, имеющий ПМЖ и состоящий в браке с гражданкой США, был арестован агентами ICE в субботу в своей университетской квартире. Арест был широко раскритикован как посягательство на свободу слова и целенаправленная акция против его пропалестинского активизма. Хоман — известный как «царь границы» президента Дональда Трампа — встретился с законодателями-республиканцами перед пресс-конференцией по поддерживаемому GOP закону, направленному на отмену ключевых положений проиммигрантской политики в Нью-Йорке. #США #Олбани #Нью-Йорк #Мамдани #Хоман #Халил