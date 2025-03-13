Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение о государственной границе, ставшее итогом почти 23 лет переговоров по спорным участкам общей границы протяженностью около 980 км. Делимитация границы между Кыргызстаном и Таджикистаном продолжалась с 2002 года и неоднократно становилась причиной пограничных конфликтов, включая вооруженные столкновения. #Кыргызстан #Бишкек #Таджикистан #Жапаров #Рахмон #граница #делимитацияграницы