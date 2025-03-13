ПОЛИТИКА
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В Пакистане успешно освободили всех заложников из захваченного поезда
Пакистанская армия сообщила об освобождении всех заложников поезда, захваченного накануне боевиками Армии освобождения Белуджистана (BLA). Силы безопасности Пакистана нейтрализовали всех 33 террористов, участвовавших в захвате состава. Боевики убили 21 пассажира и 4 солдат-пограничников. Освобожденных пассажиров разместили в больницах. #Пакистан #Белуджистан #заложники #поезд #теракт #террористы #жертвы #погибшие
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13 марта 2025 г.
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