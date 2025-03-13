Путин: мы согласны прекратить боевые действия, но есть вопросы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. Об этом глава российского государства заявил в преддверии встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. #Путин #Россия #БоевыеДействия #Мир #Политика #Трамп #Украина #Переговоры #Кризис #Дипломатия #ВойнаИМир #МирныеПереговоры