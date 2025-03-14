ПОЛИТИКА
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Израиль опубликовал кадры удара по зданию в столице Сирии
Израильские военные обнародовали кадры авиаудара по зданию в Дамаске, которое, по их утверждению, служило командным центром «Исламского джихада». Министр обороны Йоав Галант заявил, что удар был нанесён на основе разведданных, подчеркнув, что Сирии не будет позволено угрожать Израилю. Представитель «Исламского джихада» опроверг это утверждение, заявив, что здание было пустым. Сирийское госагентство SANA подтвердило атаку в районе Машруа-Думмар, сообщив о троих пострадавших, а также о значительных разрушениях. Инцидент произошёл на фоне роста напряжённости в регионе после краха режима Асада, расширения израильской оккупации Голанских высот и продолжающихся авиаударов по сирийским военным объектам. #израиль #сирия
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14 марта 2025 г.
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