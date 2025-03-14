Активисты протестовали в Trump Tower, требуя освободить Махмуда Халила

В Нью-Йорке сотни людей устроили сидячую забастовку в Trump Tower, протестуя против ареста студента Колумбийского университета Махмуда Халила. Администрация Трампа намерена депортировать его из-за его активности в поддержку Палестины. Акцию протеста организовал «Голос евреев за мир», который позиционирует себя как прогрессивная еврейская антисионистская группа. Полиция арестовала 98 участников протеста. В Trump Tower, который расположен на Манхэттене, проживает президент США Дональд Трамп. #махмудхалил #палестина #активист #сша