ПОЛИТИКА
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Активисты протестовали в Trump Tower, требуя освободить Махмуда Халила
В Нью-Йорке сотни людей устроили сидячую забастовку в Trump Tower, протестуя против ареста студента Колумбийского университета Махмуда Халила. Администрация Трампа намерена депортировать его из-за его активности в поддержку Палестины. Акцию протеста организовал «Голос евреев за мир», который позиционирует себя как прогрессивная еврейская антисионистская группа. Полиция арестовала 98 участников протеста. В Trump Tower, который расположен на Манхэттене, проживает президент США Дональд Трамп. #махмудхалил #палестина #активист #сша
кпьт / Others
14 марта 2025 г.
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