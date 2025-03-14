ПОЛИТИКА
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Турция создала систему ПВО GÖKBERK, уничтожающую FPV-дроны
Мобильная система ПВО GÖKBERK, разработанная турецкой оборонной компанией ASELSAN, успешно отследила и уничтожила несколько FPV-дронов во время испытаний. Одна из ключевых особенностей системы — управление всего одним оператором. GÖKBERK полностью разработана турецкими инженерами и оснащена двумя системами поражения: лазерной и радиоэлектронного подавления. Система предназначена для уничтожения мини- и микродронов, а также самодельных БПЛА с взрывчаткой. GÖKBERK является частью турецкой системы ПВО-ПРО «Стальной Купол». #GÖKBERK #дроны #турция
ророор / Others
14 марта 2025 г.
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