ПОЛИТИКА
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В Одессе застрелили антироссийского активиста
В Одессе застрелили активиста и участника событий 2014 года Демьяна Ганула. По информации СБУ, стрелок задержан, им оказался 46-летний дезертир. Демьян Ганул - 31-летний общественный деятель, основатель праворадикальной организации «Уличный фронт». Он был участником противостояния 2 мая 2014 года на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов в результате столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 47 человек.  Правоохранители не исключают версию убийства по заказу российских спецслужб. #Украина
В Одессе застрелили антироссийского активиста / Others
14 марта 2025 г.
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