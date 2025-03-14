В Одессе застрелили антироссийского активиста

В Одессе застрелили активиста и участника событий 2014 года Демьяна Ганула. По информации СБУ, стрелок задержан, им оказался 46-летний дезертир. Демьян Ганул - 31-летний общественный деятель, основатель праворадикальной организации «Уличный фронт». Он был участником противостояния 2 мая 2014 года на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов в результате столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 47 человек. Правоохранители не исключают версию убийства по заказу российских спецслужб. #Украина