100 сирийских старейшин-друзов впервые за 50 лет прибыли в Израиль

В Израиле состоялся исторический визит — впервые за пять десятилетий друзы приветствовали религиозную делегацию из Сирии. Встречали гостей с цветами. Этот визит стал первым после войны Судного дня в 1973 году между Израилем, Сирией и Египтом. Ожидается, что сирийские старейшины посетят святые места.По мнению экспертов, такой жест Израиля — попытка заручиться поддержкой друзского меньшинства в Сирии. На прошлой неделе Кац сообщил, что власти Израиля разрешат сирийским друзам работать на оккупированных Голанских высотах. Также ранее Тель-Авив объявил о пятилетнем инвестиционном пакете стоимостью более 1 млрд долларов для общин друзов и черкесов на Голанских высотах, которые, согласно международному праву, являются территорией Сирии. #Израиль