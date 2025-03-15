ПОЛИТИКА
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На каких условиях Путин согласится на мир?
Вашингтон уже убедил Киев на 30 дней прекратить огонь. Теперь очередь за Россией. Президент Владимир Путин заявил, что в целом Москву устраивает идея перемирия, «‎но есть нюансы»‎ — Кремль просит доработать соглашение, чтобы оно учитывало российские интересы. Какой будет итоговая сделка и на какие уступки придется идти Киеву — разбирался TRT на русском. #Путин #Россия #Украина #Перемирие #МирныеПереговоры #Кремль #Конфликт #Политика #Новости
уценк / Others
15 марта 2025 г.
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