На каких условиях Путин согласится на мир?

Вашингтон уже убедил Киев на 30 дней прекратить огонь. Теперь очередь за Россией. Президент Владимир Путин заявил, что в целом Москву устраивает идея перемирия, «‎но есть нюансы»‎ — Кремль просит доработать соглашение, чтобы оно учитывало российские интересы. Какой будет итоговая сделка и на какие уступки придется идти Киеву — разбирался TRT на русском. #Путин #Россия #Украина #Перемирие #МирныеПереговоры #Кремль #Конфликт #Политика #Новости