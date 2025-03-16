Израиль убил не менее 10 человек во время раздачи гумпомощи в Газе

По меньшей мере 10 палестинцев, среди которых трое журналистов, погибли в результате атаки израильского дрона на севере сектора Газа. Беспилотник нанес удар по группе волонтеров, раздававших палатки жителям, чьи дома были разрушены Израилем. Подобные атаки нарушают режим прекращения огня, вступивший в силу 19 января при посредничестве Египта, Катара и США. #Палестина #Газа #Израиль #дрон #БПЛА #волонтеры #журналисты