ПОЛИТИКА
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Израиль убил не менее 10 человек во время раздачи гумпомощи в Газе
По меньшей мере 10 палестинцев, среди которых трое журналистов, погибли в результате атаки израильского дрона на севере сектора Газа. Беспилотник нанес удар по группе волонтеров, раздававших палатки жителям, чьи дома были разрушены Израилем. Подобные атаки нарушают режим прекращения огня, вступивший в силу 19 января при посредничестве Египта, Катара и США. #Палестина #Газа #Израиль #дрон #БПЛА #волонтеры #журналисты
Израиль убил не менее 10 человек во время раздачи гумпомощи в Газе / Others
16 марта 2025 г.
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