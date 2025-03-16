ПОЛИТИКА
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Журналистка случайно ударила Дональда Трампа микрофоном по лицу
Президента США Дональда Трампа случайно ударили микрофоном по лицу во время интервью. Инцидент произошёл в прямом эфире, когда Трамп отвечал на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд). Журналистка, державшая стойку микрофона, сразу же извинилась перед главой государства. #США #Мэриленд #Трамп #микрофон #интервью
Журналистка случайно ударила Дональда Трампа микрофоном по лицу / Others
16 марта 2025 г.
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