Журналистка случайно ударила Дональда Трампа микрофоном по лицу

Президента США Дональда Трампа случайно ударили микрофоном по лицу во время интервью. Инцидент произошёл в прямом эфире, когда Трамп отвечал на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома на авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд). Журналистка, державшая стойку микрофона, сразу же извинилась перед главой государства. #США #Мэриленд #Трамп #микрофон #интервью