ПОЛИТИКА
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Миллионы сирийцев празднуют 14-ю годовщину начала революции
Миллионы сирийцев в разных городах приняли участие в праздновании 14-й годовщины начала революции в Сирии. Люди вышли на главные улицы и площади своих городов, размахивая флагами сирийской революции. Также празднования сопровождались световыми шоу, фейерверками, концертами и массовыми скандированием речовок и лозунгов сирийской революции. Восстание, которое позже переросло в гражданскую войну, началось с нескольких мирных массовых акций протеста в Даръа, Алеппо и Дамаске в марте 2011 года. #Сирия #Дамаск #Алеппо #Даръа #Хомс #Хама #Латакия #революция #празднование #сирийцы #годовщина
Миллионы сирийцев празднуют 14-ю годовщину начала революции / Others
16 марта 2025 г.
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