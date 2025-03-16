Миллионы сирийцев празднуют 14-ю годовщину начала революции

Миллионы сирийцев в разных городах приняли участие в праздновании 14-й годовщины начала революции в Сирии. Люди вышли на главные улицы и площади своих городов, размахивая флагами сирийской революции. Также празднования сопровождались световыми шоу, фейерверками, концертами и массовыми скандированием речовок и лозунгов сирийской революции. Восстание, которое позже переросло в гражданскую войну, началось с нескольких мирных массовых акций протеста в Даръа, Алеппо и Дамаске в марте 2011 года. #Сирия #Дамаск #Алеппо #Даръа #Хомс #Хама #Латакия #революция #празднование #сирийцы #годовщина