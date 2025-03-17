В Пакистане пассажирский автобус упал в пропасть: 5 погибших, 3 пострадавших

Момент падения автобуса в пропасть случайно сняли очевидцы в Пакистане. В результате аварии погибли 5 человек, еще 3 получили ранения. Инцидент произошел в районе Хавели (регион Джамму и Кашмир). В салоне находилось более 15 пассажиров. Сообщается, что автобус начал скользить на обледенелой дороге, после чего скатился вниз. #пакистан #инцидент #автобус #пропасть