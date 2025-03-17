Жители Газы: мы сталкиваемся с серьезной нехваткой муки и продуктов питания

В связи с продолжающейся блокадой Израилем гуманитарных поставок в ООН заявили о критической ситуации со снабжением сектора Газа продовольствием. Тель-Авив ввел не только тотальную продовольственную блокаду сектора, но и энергетическую. В Израиле объясняют свои действия необходимостью оказания давления на ХАМАС с целью ускорения возвращения заложников. #газа #голод #палестина #еда