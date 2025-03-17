ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жители Газы: мы сталкиваемся с серьезной нехваткой муки и продуктов питания
В связи с продолжающейся блокадой Израилем гуманитарных поставок в ООН заявили о критической ситуации со снабжением сектора Газа продовольствием. Тель-Авив ввел не только тотальную продовольственную блокаду сектора, но и энергетическую. В Израиле объясняют свои действия необходимостью оказания давления на ХАМАС с целью ускорения возвращения заложников. #газа #голод #палестина #еда
бьтьба / Others
17 марта 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us