Тысячи людей вышли на пропалестинский митинг в Йемене после ударов США

В Сане тысячи йеменцев вышли на пропалестинский митинг солидарности спустя несколько часов после новых авиаударов США по территории страны. Вашингтон начал новую волну атак в субботу, 15 марта, в ответ на угрозы хуситов возобновить удары по израильским судам, проходящим через Красное море, если Израиль не снимет блокаду поставок гуманитарной помощи в Газу.