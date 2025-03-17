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Тысячи людей вышли на пропалестинский митинг в Йемене после ударов США
В Сане тысячи йеменцев вышли на пропалестинский митинг солидарности спустя несколько часов после новых авиаударов США по территории страны. Вашингтон начал новую волну атак в субботу, 15 марта, в ответ на угрозы хуситов возобновить удары по израильским судам, проходящим через Красное море, если Израиль не снимет блокаду поставок гуманитарной помощи в Газу.
Тысячи людей вышли на пропалестинский митинг в Йемене после ударов США / Others
17 марта 2025 г.
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