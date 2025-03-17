ПОЛИТИКА
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Незаконный еврейский поселенец наехал на стадо овец палестинца на оккупированном Западном берегу
На видео попал момент, когда незаконный еврейский поселенец преследует стадо овец и затем наезжает на него, принадлежащее палестинцу, в деревне Дир-Дабван, расположенной к востоку от Рамаллы на оккупированном Западном берегу. #Палестина #ЗападныйБерег #Рамалла #поселенец #израильскийпоселенец #овцы #стадоовец
Незаконный еврейский поселенец наехал на стадо овец палестинца на оккупированном Западном берегу / Others
17 марта 2025 г.
Истории
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