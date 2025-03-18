ПОЛИТИКА
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Израиль возобновил геноцидную войну, убив сотни палестинцев в Газе
Израиль нанес 35 авиаударов по всей Газе. По последним данным, 322 палестинца убиты и пропали без вести, сотни получили ранения. Открыть огонь приказал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он поручил армии «принять жесткие меры против ХАМАС», мотивируя решение тем, что бойцы сопротивления многократно отказывались освободить заложников. Сообщается, что администрация президента Дональда Трампа была проинформирована Израилем о его ударах по Газе. #палестина #израиль #газа
баутпмьв / Others
18 марта 2025 г.
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