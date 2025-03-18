ПОЛИТИКА
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США показали масштабную операцию против йеменских хуситов
США опубликовали видео операции против хуситов в Йемене. Сообщается, что военные самолеты США нанесли два авиаудара по хлопкоочистительной фабрике в районе Забейд провинции Ходейда на западе страны. Также был атакован правительственный комплекс в городе Эль-Хазм в провинции Аль-Джауф. В ООН выразили обеспокоенность ударами США по контролируемым хуситами районам. На атаки по Йемену отреагировали цены на нефть, они поднялись на 0,2% и составили $71,24 за баррель. #хуситы #йемен #сша
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18 марта 2025 г.
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