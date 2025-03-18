ПОЛИТИКА
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Турция испытала первый беспилотный стелс-истребитель Bayraktar KIZILELMA
Первый в Турции беспилотный истребитель Bayraktar KIZILELMA, разработанный компанией Baykar, успешно прошёл очередное испытание аэродинамической системы. Bayraktar KIZILELMA — это беспилотный стелс-истребитель, предназначенный для разведки, атак по наземным и воздушным целям, а также выполнения сложных операций в условиях противодействия систем ПВО. Истребитель спроектирован для работы с авианосцев. #турция #беспилотник #истребитель #KIZILELMA
ваьтмь / Others
18 марта 2025 г.
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