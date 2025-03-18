В Кфар-Шубе на юге Ливана около 400 человек собрались на коллективный ифтар

В Кфар-Шубе на юге Ливана около 400 человек собрались на коллективный ифтар среди руин домов, разрушенных в результате израильских авиаударов. Расположенный вблизи израильской границы город понес значительные разрушения во время столкновений между Израилем и «Хезболлой». Несмотря на установленное перемирие с ноября 2024 года, Израиль время от времени нарушает тишину. Ливанские власти зафиксировали около 1100 нарушений со стороны израильских военных. В результате этих инцидентов погибли по меньшей мере 92 человека, ещё более 285 получили ранения. #израиль #ливан #руины #ифтар