ПОЛИТИКА
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Ислам в Индии: история, влияние и современные вызовы
Индия — страна множества религий, культур и традиций. Здесь соседствуют индуизм, ислам, сикхизм, христианство и многие другие верования. Сегодня мы поговорим об исламе в Индии — его истории, влиянии и вызовах, с которыми сталкивается мусульманское сообщество. #Индия #Ислам #Мусульмане #ИсторияИндии #Культура #Религия #ИсламвИндии #ТаджМахал #Политика #Суфизм #Мир #МежконфессиональныйДиалог #История #ДокументальныйФильм #ИсламскийМир
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18 марта 2025 г.
Истории
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