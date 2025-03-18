Израиль возобновил удары по Газе: перемирие сорвано в священный месяц Рамадан

Относительное спокойствие, достигнутое благодаря перемирию между Израилем и ХАМАС, внезапно закончилось во вторник, после того как Израиль нанес десятки ударов по целям в секторе Газа. По данным палестинских медиков, погибло более 400 человек, в том числе женщины и дети. #Газа #Палестина #Хамас #перемирие #Израиль