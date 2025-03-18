110-я годовщина победы Османской империи в битве при Чанаккале

В этот день в 1915 году Османская империя одержала историческую победу в битве при Чанаккале, остановив продвижение союзных войск Антанты к Стамбулу. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки, османские оборонительные сооружения и стратегические морские мины потопили три линкора, заставив противника отступить. Этот решающий триумф изменил ход Первой мировой войны и остается символом стойкости и самопожертвования. #Чанаккале #Турция #Османскаяимперия #Дарданеллы #Галлиполийскоесражение #Антанта #МустафаКемаль