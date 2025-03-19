Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием прекратить бомбить Газу

Тысячи израильтян вышли на антиправительственный протест в центре Тель-Авива после того, как Израиль возобновил атаки на сектор Газа. Участники акции раскритиковали премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинив его в том, что он приказал нанести удары по Газе ради сохранения власти. Они потребовали остановить огонь и вернуть оставшихся заложников. Во вторник израильские атаки привели к гибели более 400 палестинцев, нарушив перемирие, которое длилось почти два месяца. #палестина #израиль #протест #газа