ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина
Украина поддерживает все шаги, направленные на прекращение войны, но нам нужно понимать детали, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина после телефонного разговора. При этом украинский лидер напомнил, что без Украины договариваться о мире в Украине нерезультативно. #Украина #Зеленский #Трамп #Путин #мир #договоренности
вамоард / Others
19 марта 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us