Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина

Украина поддерживает все шаги, направленные на прекращение войны, но нам нужно понимать детали, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина после телефонного разговора. При этом украинский лидер напомнил, что без Украины договариваться о мире в Украине нерезультативно. #Украина #Зеленский #Трамп #Путин #мир #договоренности