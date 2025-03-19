Оппозиционные депутаты зажгли дымовые шашки и включили гимн СССР в парламенте Венгрии

Депутаты небольшой оппозиционной партии Momentum зажгли дымовые шашки и включили гимн СССР, когда парламент Венгрии принял закон о запрете проведения прайда представителями ЛГБТК+ сообществ. Оппозиционеры также разбросали по залу заседаний сфальсифицированные фотографии, на которых премьер-министр Виктор Орбан и президент России Владимир Путин целуются. Голосование спровоцировало блокаду моста в центре Будапешта в знак протеста против изменений, ускоренно проводимых правящей партией «Фидес». #Венгрия #Будапешт #парламент #дымовыешашки #Орбан #оппозиция